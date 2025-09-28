Die Stadt Suhl ist am 29. und 30. September 2025 Tagungsort für die 67. Oberbürgermeisterkonferenz der Städte in den neuen Bundesländern. Nach Informationen von Stadtsprecher Steffen Hertel werden zu der zweitägigen Konferenz rund 25 Oberbürgermeister in der Stadt erwartet. Die Gäste werden am späten Montagnachmittag von Oberbürgermeister André Knapp in der Stadt empfangen und offiziell begrüßt. Auf Unter anderem steht ein von der Leiterin des Stadtarchivs Andrea Walther gehaltener kleiner Vortrag über Suhl auf dem Programm, bevor sich die Konferenzteilnehmer mit Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Hauptgeschäftsführer Christian Schuchardt, zur Diskussion in nicht öffentlicher Runde zurückziehen.