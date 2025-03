In den sozialen Netzwerken überschlagen sind die Kommentare zu Bildern, wie sie am Montagabend am Himmel zu sehen waren. Rote, orange und gelbe Streifen, die eng an eng regelrechte Muster bildeten, haben für die verrücktesten Beiträge gesorgt. „Heute in der Luft, morgen auf deinem Obst. Lecker“, lautet der Kommentar einer Facebook-Nutzerin. Doch nicht jeder kann derartigen Verschwörungstheorien etwas abgewinnen. Ein Nutzer hat mit Humor geantwortet: „Du mal wieder. Wir sind ja auch mitten in der Erntesaison. Mal abgesehen davon landet das Zeug in der Milch. Die Kühe atmen das ein und geben dann Kondensmilch. Aufwachen!“