Kompromissvorschlag: Ende des monatelangen Tarifstreits bei Oettinger in Sicht

Oettingen - Bei der Großbrauerei Oettinger steht das Ende eines monatelangen Tarifkonflikts zwischen Gewerkschaft NGG und Geschäftsführung bevor. Nach den Arbeitnehmervertretern will auch das Management den von einem Schlichter formulierten Kompromissvorschlag akzeptieren. "Wir sind bereit, den ausformulierten Entwurf zur Schlichtungsvereinbarung vom 24. Oktober 2025 einschließlich der darin enthaltenen Änderungen der Manteltarifverträge und des Entgelttarifvertrags zu unterzeichnen", sagte Geschäftsführer Stefan Blaschak.