Komponist wird gefeiert: Mit Rosen und Musik - 340. Bach-Geburtstag

In Bachs Geburtsstadt Eisenach erklingt ein traditionelles Geburtstagsständchen am Bach-Denkmal und ein Festkonzert an Bachs Taufstein in der Georgenkirche. In Erfurt ist unter anderem eine Andacht in der Kaufmannskirche geplant. Besucher sind unter dem Motto "Eine Rose für Bach" gebeten, eine Rose zum Schmücken des Altarraums mitzubringen.