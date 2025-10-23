Gerade einmal fünf Wochen alt ist die kleine Elsa und doch schon längst ein Superstar im Suhler Tierpark. So oft wie Bilder von oder mit ihr kreuz und quer durch die sozialen Netzwerke rauschen, davon kann manch Zweibeiner nur träumen. Lämmchen Elsa macht das alles mit links und schert sich gar nicht darum, dass ihr Start ins Leben und die bisherigen Wochen alles andere als gewöhnlich waren. Neugierig und recht selbstbewusst genießt es die Freiheit, die andere Tiere in der Suhler Schweiz nicht haben.