An ein paar Unannehmlichkeiten im Straßenverkehr werden sich die Kreisstädter – vor allem aber auch die Schüler aus den südwestlichen Ortsteilen und von außerhalb – im kommenden Jahr gewöhnen müssen: Die Werrabrücke in der Rückerstraße (die von der Innenstadt zum Bahnhof führt) muss dringend saniert werden. Laut Stadtbauamt wollte die Landesstraßenverwaltung die Bauarbeiten an der B89 schon ab Ende diesen Jahres starten, das soll nun aber erst Anfang 2027 der Fall sein. Die Straße ist dann komplett gesperrt – auch für Fußgänger. Ob es eine Behelfsbrücke gibt, wird derzeit noch diskutiert.