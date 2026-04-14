Erfurt (dpa/th) - Günstiger und schneller Bauen, mit nachhaltigen Baustoffen - mit diesem Anspruch plant die Brombeer-Landesregierung ein neues Kompetenzzentrum Holzbau und nachwachsende Rohstoffe in Südthüringen. "Wir wollen serielles, modulares Bauen in Thüringen nicht nur verankern, sondern wir wollen zu den führenden Holzbauländern zählen", sagte Thüringens Bauminister Steffen Schütz (BSW) in Erfurt. Dafür soll in Suhl Nord zunächst bis Ende 2027 eine neue Halle entstehen - in Holzbauweise. In den nächsten zwei Jahren stehen nach Angaben von Schütz rund zehn Millionen Euro zur Verfügung.