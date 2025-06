Kommunikative Premiere: Format mit Kuchen und Klartext

Ein Donnerstagvormittag in Hildburghausen. Vor der Tür füllt sich der Markt mit Leben – ein Duft von Sommer liegt in der Luft. Die Stadtmitte summt. Drinnen, in der Buchhandlung am Markt, herrscht eine andere Art von Spannung: leise, erwartungsvoll, fast zart. Ein paar Stühle stehen um einen Kaffeetisch. Frischer Kuchen wartet – und eine Einladung: Reden wir. Über das, was uns bewegt. Und über die Zeitung, die uns verbindet. Es ist das erste Lesercafé, initiiert von unserer Redaktion und unseren Kolleginnen aus dem Lesermarkt: Silvia Bergner und Malia Singh, Expertinnen für digitales Lesen aus Suhl. Die Idee: raus aus der digitalen Welt, hinein in echte Begegnung. Offen, neugierig, erwartungslos – und doch voller Hoffnung.