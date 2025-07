Kommunikationsfehler: Frau stürzt in Kletterzentrum ab und verletzt sich schwer

Die 39-Jährige kletterte demnach am Donnerstag mit vorschriftsgemäßem Klettergurt am Außenturm des Kletterzentrums in Simbach am Inn. Dann habe sie einen Probesturz gemacht. Ihre 36 Jahre alte Kletterpartnerin sei jedoch davon ausgegangen, ihre Partnerin wolle sich in den nächsten Sicherheitshaken einhängen und bräuchte mehr Seil, sagte ein Polizeisprecher. Dadurch stürzte die 39-Jährige den Angaben zufolge aus etwa 4,5 Metern Höhe auf den Boden, als sie sich fallen ließ.