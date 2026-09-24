Mehrere Autos sind ineinander gekracht und eine wichtige Zufahrtsstraße ist blockiert. Ein großes Gebäude steht in Flammen und die Anwohner sollten die Fenster geschlossen halten. Es sind nur zwei Szenarien, die sich so in der Region abspielen könnten. Um in so einem Fall schnell viele Leute zu erreichen, betreiben die Suhler Polizeisprecherinnen Julia Kohl und Anne-Kathrin Seifert seit dem 22. Juni einen WhatsApp-Kanal.