Gemeinderatssitzungen in Floh-Seligenthal sind gewöhnlich entspannte Veranstaltungen, doch die vorweihnachtliche Ratsversammlung war konflikt- und emotionsgeladen. Das gilt in erster Linie für die Mitteilungsrunde und die Bürgerfragestunde, in der Gemeinderäte und Einwohner zu Wort kamen. „Bei der Kommunikation liegt in der Gemeinde einiges im Argen“, monierte der Seligenthaler Lutz Gebhardt, dem es wie mehreren anderen Bürgern um den Funkmasten auf dem Tennelberg geht.