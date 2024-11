Nürnberg (dpa/lby) - Der Wettbewerb um das beste Konzept für die 50. bayerische Landesgartenschau 2030 in Nürnberg ist gestartet. Erste Ergebnisse will die Stadt im April präsentieren, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Für die Landesgartenschau soll der Nürnberger Burggraben zur Ausstellungsfläche werden. In der Altstadt und angrenzenden Stadtteilen sollen Plätze, Gassen und Freiflächen umgestaltet werden, um mehr Grün in die Stadt zu bringen.