Den Anfang soll der berühmte Fischbrunnen vor dem Rathaus auf dem Marienplatz machen, der noch "während der laufenden Brunnensaison" mit einer neuen Steuerungstechnik ausgestattet werden soll. Zehn weitere Brunnen sollen zum Start der kommenden Brunnensaison nachgerüstet werden, wie die Stadt mitteilte. Das soll rund 300 Kubikmeter Wasser pro Tag, an dem die Brunnen in Betrieb sind, sparen.