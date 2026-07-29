München (dpa/lby) - Unter dem Eindruck drohender Wasserknappheit in der bayerischen Landeshauptstadt will München die städtischen Brunnen technisch aufrüsten.
Weil das Wasser in München knapp werden dürfte, stellte die Stadt mehrere Brunnen ab - darunter den berühmten Fischbrunnen auf dem Marienplatz. Doch das soll kein Dauerzustand sein.
München (dpa/lby) - Unter dem Eindruck drohender Wasserknappheit in der bayerischen Landeshauptstadt will München die städtischen Brunnen technisch aufrüsten.
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Der Münchner Stadtrat beauftragte das Baureferat einstimmig, mindestens 30 Brunnen mit hohem Wasserverbrauch in den kommenden drei Jahren mit Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) nachzurüsten - und stellte dafür insgesamt 900.000 Euro zur Verfügung.
Dieses Geld werde die Stadt aber voraussichtlich durch niedrigere Wasser- und Abwasserkosten innerhalb von zwei bis vier Jahren wieder eingespart haben.
Den Anfang soll der berühmte Fischbrunnen vor dem Rathaus auf dem Marienplatz machen, der noch "während der laufenden Brunnensaison" mit einer neuen Steuerungstechnik ausgestattet werden soll. Zehn weitere Brunnen sollen zum Start der kommenden Brunnensaison nachgerüstet werden, wie die Stadt mitteilte. Das soll rund 300 Kubikmeter Wasser pro Tag, an dem die Brunnen in Betrieb sind, sparen.
Wegen drohender Knappheit hat die Stadt München am 14. Juli eine Allgemeinverfügung erlassen, die den Wasserverbrauch reduzieren sollte. Seitdem ist es etwa untersagt, private Pools zu befüllen, den Rasen zu sprengen oder das Auto zu Hause zu waschen. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Im Zuge dessen hatte die Stadt auch die zehn Brunnen, die am meisten Wasser verbrauchten, abgestellt.
"Das darf aber kein Dauerzustand sein", sagte Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). "Der Einbau von moderner Steuerungstechnik ist ein guter Kompromiss, der beides ermöglicht: sprudelnde Brunnen und einen reduzierten Verbrauch von Trinkwasser." Er freue sich besonders, "dass der Fischbrunnen noch im August nachgerüstet werden kann, so dass wir Münchens bekanntesten Brunnen schon bald wieder in Betrieb nehmen können".