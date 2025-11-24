Erfurt (dpa/th) - Mit Blick auf Kosten im Zuge der kommunalen Wärmeplanung hält die Thüringer Aufbaubank einen Haftungsschirm des Landes für nötig. "Die Dimension der Wärmewende ist so groß, ist in Deutschland insgesamt so groß, dass wir alle Teile der deutschen Kreditwirtschaft dafür brauchen werden", sagte der Vorstandschef der Thüringer Aufbaubank (TAB), Matthias Wierlacher in Erfurt. Wenn es am Ende wirklich darum gehe, zu investieren, denke er, dass es einen Haftungsschirm für die Kommunen durch das Land brauche.