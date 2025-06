Würzburg - eine der wärmsten Städte Süddeutschlands

2023 verordneten sich Stadt und Landkreis Würzburg einen Hitzeaktionsplan. Darin ist zu lesen: Unterfranken sei ein Hotspot des Klimawandels. "Daher sind umfangreiche Bemühungen nötig, um die Veränderung der klimatischen Bedingungen vor Ort zu begrenzen." Weiter heißt es: "Würzburg zählt zu den trockensten und wärmsten Städten in Süddeutschland." In dem Plan sind zahlreiche Maßnahmen aufgelistet, um die Auswirkungen der Hitze so erträglich wie möglich zu gestalten.