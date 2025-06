Kommunen: Nordhausen verhängt Haushaltssperre

Nordhausen (dpa/th) - Mehr Ausgaben und weniger Einnahmen: Die Stadt Nordhausen verhängt eine Haushaltssperre. Damit soll die Liquidität der Stadt gesichert werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Als Gründe führt die Kommune an, dass sie weniger Steuereinnahmen erwartet und zugleich mit Mehrausgaben für Zuschüsse an Träger von Kindergärten rechnet. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) habe demnach eine Haushaltssperre in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro ausgesprochen. Zahlungen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen seien trotzdem möglich, ebenso wie die Fortsetzung bereits begonnener Investitionen.