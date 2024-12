Kommunen: Münchner Hackerbrücke soll jahrelang saniert werden

Aktuell wird laut Bernreiters Ministerium bei 160 Bauwerken an Staats- und 138 an Bundesstraßen in Bayern der Zustand mit einer Note zwischen 3,0 und 4,0 bewertet. Diese seien "von vorrangiger Bedeutung für die Brückenerhaltung". Allerdings betreffe das in Bayern insgesamt nur 6,9 Prozent der Brücken an Staatsstraßen und 5,4 Prozent der Brücken an Bundesstraßen. Der Freistaat stehe "damit im Bundesvergleich sehr gut" da.