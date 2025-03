Der Münchner Stadtrat hatte Scharpf auf Vorschlag der SPD im Oktober 2024 mit 44 Stimmen zu Baumgärtners Nachfolger gewählt. Scharpf ist in Ingolstadt geboren und aufgewachsen, hat in München Rechtswissenschaften studiert und dort auch promoviert. Vor seiner Zeit als Oberbürgermeister von Ingolstadt war er in verschiedenen Positionen für die Stadt München tätig, unter anderem als persönlicher Mitarbeiter des ehemaligen Oberbürgermeisters Christian Ude.