Kommunen München macht Weg für umstrittene Hochhäuser frei

In der Landeshauptstadt will ein Investor zwei riesige Zwillingstürme bauen. Nach langer politischer Debatte hat der Stadtrat nun eine grundlegende Entscheidung getroffen.

Kommunen: München macht Weg für umstrittene Hochhäuser frei
In der Skyline von München sollen zwei markante Hochhäuser hinzukommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Die Stadt München hat den Weg für ein umstrittenes Neubauprojekt mit zwei markanten Hochhäusern freigemacht. Die Vollversammlung des Stadtrates billigte mit großer Mehrheit den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan des Areals rund um die denkmalgeschützte Paketposthalle am Hirschgarten. Gegner versuchen das Vorhaben mit den bis zu 155 Meter hohen Zwillingstürmen allerdings noch vor Gericht zu stoppen. Sie wollen ein Bürgerbegehren erzwingen, haben aber im Eilverfahren bereits eine Niederlage einstecken müssen.

Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes über die daraufhin eingelegte Beschwerde wird für die kommenden Wochen erwartet. Bis dahin wird die Stadt nach der Entscheidung der Vollversammlung von der Veröffentlichung des Bebauungsplans im Amtsblatt absehen. Mit der Veröffentlichung wird der Satzungsbeschluss dann rechtskräftig.