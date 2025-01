Kommunen Mehr Fahrradwracks und Schrottautos in Bayerns Städten

Typische Abstellorte

Typische Abstellorte von abgemeldeten Kfz finden sich etwa in Gewerbegebieten oder nahe Autobahnen. Für den Versuch der illegalen Entsorgung werden regelmäßig abgelegene und schwach frequentierte Straßen gewählt. Schrotträder finden sich gerne zwischen anderen an Fahrradabstellplätzen - in Nürnberg etwa an (U-)Bahnhöfen oder bei Einkaufszentren.