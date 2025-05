Kulmbach (dpa/lby) - Der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner will nicht erneut zur Wahl antreten. Dies teilte der Freie-Wähler-Politiker in einer persönlichen Erklärung mit. "Es ist der rechte Zeitpunkt, nach dann immerhin 30 Jahren Amtszeit die Verantwortung in andere Hände zu geben", begründete Söllner den Schritt mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen am 8. März 2026.