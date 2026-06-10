Fürstenfeldbruck (dpa/lby) - Der CSU-Politiker Thomas Karmasin bleibt Präsident des Bayerischen Landkreistags. Auf einer Landkreisversammlung in seinem Heimatlandkreis wurde der Landrat von Fürstenfeldbruck einstimmig in seinem Amt bestätigt - er erhielt 115 von 115 abgegebenen Stimmen. Wahlberechtigt waren die 71 Landrätinnen und Landräte und ebenso viele gewählte Kreisrätinnen und Kreisräte aus ganz Bayern. Karmasin, schon seit 1996 Landrat, steht seit 2022 an der Spitze des Landkreistags.