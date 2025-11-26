Kommunen: Jena in finanzieller Not – Haushaltssperre verlängert

Jena (dpa/th) - Die Finanznot von Thüringens zweitgrößter Stadt Jena spitzt sich zu. Das Haushaltsloch in diesem Jahr betrage voraussichtlich 56 Millionen Euro, teilte die Stadt mit. Ursprünglich sei von einem Jahresfehlbetrag von 23 Millionen Euro ausgegangen worden. Hintergrund seien unter anderem deutlich gestiegene Sozialkosten und deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen als zuvor angenommen. Besonders deutlich schlagen demnach die Hilfen zur Pflege und die Eingliederungshilfe im Jugendbereich zu Buche.