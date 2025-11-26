Kommunen: Jena in finanzieller Not – Haushaltssperre verlängert

Haushaltssperre für 2026 – was bedeutet das?

Auch für 2026 werde daher eine Haushaltssperre ausgesprochen werden müssen, hieß es weiter. Details sollen bis Mitte Dezember erarbeitet werden. Schon in diesem Jahr hatte die Verwaltung zu dem Instrument gegriffen. Bei einer Haushaltssperre handelt es sich nicht um einen Ausgabenstopp. Laufende und gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben bleiben unangetastet. Es werden aber Ausgaben gesperrt, die aufschiebbar sind oder über die noch mal nachgedacht werden muss, etwa Neuanschaffungen.