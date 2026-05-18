Kommunen: Gemeindetag weist Freie-Wähler-Pläne schroff zurück

Brandl: Herumschrauben beenden

Brandl sagte dazu, es spiele keine Rolle, dass es sich beim aktuellen Vorschlag der Regierungsfraktion nur um eine Fallgruppe innerhalb des Erschließungsbeitragsrechts handelt. "Denn die Erfahrung zeigt, dass die Erosion des Gesamtsystems sodann häufig nicht lange auf sich warten lässt." Das "Herumschrauben" an den Erschließungsbeiträgen müsse sofort beendet werden. "Wir fordern den Landtag und insbesondere die Fraktion der Freien Wähler dringend dazu auf, die Überlegungen zur Erosion der Erschließungsbeiträge zurückzunehmen und die Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene nicht noch weiter zu schwächen", sagte Brandl.