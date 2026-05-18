Kommunen: Gemeindetag weist Freie-Wähler-Pläne schroff zurück

München (dpa/lby) - Der bayerische Gemeindetag läuft Sturm gegen einen aktuellen Vorstoß der Freien Wähler, Kommunen in bestimmten Fällen Rechnungen an Anwohner für die Erschließung von Straßen zu untersagen. "Mit der Schwächung dieser Einnahmemöglichkeit für die Städte, Märkte und Gemeinden würde das finanzielle Defizit der kommunalen Ebene noch einmal in dramatischer Art und Weise vergrößert", sagte Verbandspräsident Uwe Brandl. Er warf den Freien Wählern vor, die Axt an die Erschließungsbeiträge zu legen.