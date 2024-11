Bereits seit vielen Jahren habe die Südthüringer Stadt die Online-Bekanntmachungen gestärkt. Zudem sei eine eigene App in Planung, die aktuelle Entwicklungen und Bekanntmachungen bündeln solle. Auch in Mühlhausen gebe es nur noch Exemplare zum Abholen, das gedruckte Amtsblatt für alle Haushalte wurde dort bereits eingestellt, so eine Sprecherin. In Weimar und Gera gebe es bisher keine Schritte in diese Richtung, in Eisenach werde eine Einstellung jedoch geprüft, hieß es.