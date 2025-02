Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen hat sich für ein rasches Landesgrundsteuergesetz ausgesprochen. Die Regelungen für die Grundsteuer zu korrigieren, sei ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen, sagte Verbandspräsident Steffen Kania. Der Vorschlag der Kommunen: Thüringen solle landesspezifische Steuermesszahlen beschließen. Mit diesen wird der ermittelte Wert eines Grundstücks zu dem Messbetrag umgerechnet, aus dem wiederum die Städte und Gemeinden über ihre Hebesätze die eigentliche Grundsteuer erheben. Sachsen etwa habe vor dem Inkrafttreten der Grundsteuerreform vorausschauend gehandelt, Thüringen müsse dies ab 2026 geltend nun nachholen, so der kommunale Spitzenverband.