Erfurt (dpa/th) - Wer seinen Rasen wässern oder den Gartenteich befüllen will, darf vielerorts nicht mehr auf Wasser in Flüssen oder Seen zurückgreifen. Angesichts der anhaltenden Trockenheit wird diese Wasserentnahme in immer mehr Thüringer Kommunen verboten. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und im Weimarer Land sind seit dieser Woche Verbote in Kraft, im Saale-Orla-Kreis seit vergangener Woche, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.