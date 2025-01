Gotha (dpa/th) - Der Deutsche Städtetag hat angesichts dramatischer Kommunalfinanzen vor der Bundestagswahl ein neues Finanzierungsabkommen mit Bund und Ländern gefordert. "Städte und Kommunen in Deutschland sind unter Wasser, sind so unter Wasser, das viele nicht mehr wissen, wie sie in die nächsten Jahre gehen", sagte der Vizepräsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, nach einer Sitzung des kommunalen Spitzenverbandes in Gotha.