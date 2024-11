Neuer Geschäftsführer gewählt

Zudem wählte der Deutsche Städtetag in Frankfurt auch einen neuen Hauptgeschäftsführer. Christian Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister von Würzburg, wird am 1. Juli 2025 die Nachfolge des langjährigen Hauptgeschäftsführers Helmut Dedy antreten. Dedy wird dann nach neun Jahren in diesem Amt in den Ruhestand gehen, teilte der Städtetag mit.