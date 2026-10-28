München (dpa/lby) - Der bayerische Gemeindetag hat nach 24 Jahren einen neuen Präsidenten: Max Gotz, Oberbürgermeister von Erding, löst den ehemaligen Bürgermeister von Abensberg, Uwe Brandl, an der Spitze des wichtigen Kommunalverbandes ab. Auf einer Landesversammlung in Freising wurde Gotz nach Angaben eines Sprechers mit 100 Prozent der Stimmen zum Nachfolger gewählt - und Brandl gebührend verabschiedet. Der Gemeindetag ist die Interessenvertretung der mehr als 2.000 kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte im Freistaat.