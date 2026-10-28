"Wir halten die Gesellschaft vor Ort zusammen"

"Wir sind der Vollsortimenter für das Gemeinwohl. Wir halten die Gesellschaft vor Ort zusammen", sagte Gotz. Der ehemalige Bundespräsident Theodor Heuss habe einmal gesagt, die Gemeinde sei wichtiger als der Staat. Tatsächlich nähmen die Menschen dort ein funktionierendes Gemeinwesen am unmittelbarsten war. "Lasst uns darum unsere Städte, Märkte und Gemeinden stärken", sagte der neue Gemeindetagspräsident. Er wolle auch umgehend mit seinem Team das Gespräch mit Bund und Land suchen. Aktuell sieht er wegen der überbordenden Sozialkosten aber vor allem den Bund als Adressaten.