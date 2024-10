Kommune in Niederbayern: Bürgermeister will Geflüchtete nicht registrieren lassen

Klare Worte aus dem Landratsamt

"Dem Landkreis Passau sind die Herausforderungen in Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten bewusst", teilte ein Sprecher des Landratsamtes mit. Das Amt sei jedoch "verpflichtet, Menschen, die hier Schutz vor Krieg und Gewalt suchen, in geeigneter Weise unterzubringen". Das wolle es überdies nicht nur aufgrund rechtlicher Vorgaben, sondern auch aus menschlichen Gesichtspunkten tun - und zwar möglichst ohne Turnhallen in Beschlag nehmen zu müssen.