Kommune im Landkreis Bamberg: AfD holt Mehrheit bei Gemeinderatswahl in Oberfranken

Frensdorf (dpa/lby) - In der oberfränkischen Gemeinde Frensdorf hat die AfD die Stimmenmehrheit bei der Gemeinderatswahl geholt. Allerdings lagen viele Parteien und Gruppierungen bei der Kommunalwahl in der Gemeinde eng beieinander. Die AfD erreichte 16,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Dahinter folgen drei regionale Wählergruppierungen mit Ergebnissen zwischen 14,2 und 13,1 Prozent.