 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. AfD holt Mehrheit bei Gemeinderatswahl in Oberfranken

Kommune im Landkreis Bamberg AfD holt Mehrheit bei Gemeinderatswahl in Oberfranken

Bei der Wahl zum Gemeinderat im oberfränkischen Frensdorf mit seinen rund 5.400 Einwohnern geht es eng zu. Die AfD profitiert. Warum sie trotzdem nicht mehr Räte stellt als andere Gruppierungen.

Kommune im Landkreis Bamberg: AfD holt Mehrheit bei Gemeinderatswahl in Oberfranken
1
In der Gemeinde Frensdorf bei Bamberg wurde ein neuer Gemeinderat bestimmt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Frensdorf (dpa/lby) - In der oberfränkischen Gemeinde Frensdorf hat die AfD die Stimmenmehrheit bei der Gemeinderatswahl geholt. Allerdings lagen viele Parteien und Gruppierungen bei der Kommunalwahl in der Gemeinde eng beieinander. Die AfD erreichte 16,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem vorläufigen Ergebnis hervorgeht. Dahinter folgen drei regionale Wählergruppierungen mit Ergebnissen zwischen 14,2 und 13,1 Prozent. 

Nach der Werbung weiterlesen

Im Gemeinderat sind 20 Sitze zu vergeben. Die AfD, die Aktive Wählerliste, die Initiative Gemeinde Frensdorf und die Bürgerliste Reundorf bekommen je drei Sitze. Die CSU erhält zwei Sitze.

Frensdorf gehört zum Landkreis Bamberg und hat etwa 5.400 Einwohnerinnen und Einwohner. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag gewann Mario Miguletz von der Initiative Gemeinde Frensdorf mit 65,99 Prozent der Stimmen, auf Platz zwei landete AfD-Kandidat Thomas Müller (24,04 Prozent).