Überziehen darf eigentlich nur Thomas Gottschalk. Doch Kay Goßmann, Bürgermeister von Brotterode-Trusetal, selbst ein bisschen Unterhaltungskünstler, hat das gerade auch so gemacht. Der Jahresempfang von Stadt und Sportverein SV Stahl im Rathaussaal von Trusetal im späten Januar 2026, dauerte zweieinhalb anstelle der geplanten eineinhalb Stunden. Aber der bot auch Kurzweil – wie an einem guten Fernsehabend, mit Auszeichnungen und Ehrungen, mit Gesang, Instrumentalmusik und Trachtentanz. Und zwei Reden, die eine mit Grundzügen einer Nachrichtensendung, die andere Unterhaltungsprogramm. Neben Kommunalpolitikern, Wirtschaftsvertretern, Bundeswehrsoldaten, Feuerwehr- und Kirchenleuten waren auch andere Repräsentanten des öffentlichen Lebens gekommen. Ebenso zwei Ehrenbürger der Stadt mit dem gerade 68 Jahre alt gewordenen Frank Ullrich und dem 88 Jahre alten Gerd Fuchs, dem wahrscheinlich ältesten Gast.