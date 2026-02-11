Kommunalwahlkampf: Stadt Lindenberg plant Redeverbot für AfD-Politiker Höcke

Lindenberg (dpa/lby) - Nach einer Gerichtsentscheidung will die Stadt Lindenberg im Allgäu dem thüringischen AfD-Parteichef Björn Höcke ein Redeverbot bei einer Wahlkampfveranstaltung erteilen. Die Stadt wollte die Überlassung der Lindenberger Stadthalle an die AfD eigentlich komplett widerrufen. Dies hat das Verwaltungsgericht Augsburg jedoch in einem Eilverfahren für unzulässig erklärt. Die Richter hatten allerdings selbst darauf hingewiesen, dass "als milderes vorrangiges Mittel ein Redeverbot für Herrn Höcke" zur Verfügung stehe.