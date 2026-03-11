Kommunalwahlen Was Sie über die Stichwahl wissen sollten

Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen können bis zwei Tage vor der Stichwahl bei der Gemeinde beantragt werden - also bis Freitag, 20. März, 15.00 Uhr. Nur in bestimmten Ausnahmefällen wie bei einer plötzlichen nachgewiesenen Erkrankung können die Anträge noch bis zum Stichwahltag um 15.00 Uhr gestellt werden.

Wie viele Stichwahlen wird es am 22. März geben?

In vielen bayerischen Städten, Gemeinden und Landkreisen müssen die Wähler ein zweites Mal ran. Alleine bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und größeren Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern stehen 128 Stichwahlen an, wie aus den vorläufigen Ergebnissen beim Landeswahlleiter hervorgeht.

Spannend wird es insbesondere in vielen kreisfreien Städten: Nur in 5 von 22 Fällen gab es am 8. März bereits eine Entscheidung. In 17 kreisfreien Städten, darunter München, Nürnberg und Augsburg, gibt es eine Stichwahl. Von den 62 Landratswahlen wurden 33 gleich entschieden.

Wie beeinflussen Wahlempfehlungen anderer Parteien das Ergebnis einer Stichwahl?

Das kann recht unterschiedlich sein. AfD-Wähler ließen sich etwa wenig bis gar nicht dahingehend beeinflussen, sagt Politikwissenschaftler Lars Rensmann von der Universität Passau. "Denn die große Mehrheit der AfD-Wähler sind mittlerweile Stammwähler, die sich nicht vorstellen können, einer anderen, einer demokratisch-pluralistischen Partei ihre Stimme zu geben."

Die AfD wird nach den vorläufigen Ergebnissen weiterhin keinen Landrat, Oberbürgermeister oder ersten Bürgermeister in einer der großen Kommunen stellen. Zudem erreichte dort, wo Stichwahlen notwendig sind, auch kein Kandidat eines AfD-Wahlvorschlags die meisten oder zweitmeisten Stimmen.

Rensmann zufolge sollte die Bedeutung von Wahlempfehlungen nicht überschätzt werden. "Explizite Wahlempfehlungen ideologisch sich näher stehender Parteien und ihrer Repräsentanten können aber durchaus bei knappen Stichwahlen den Unterschied machen." Und es könne ebenso eine Rolle spielen, wenn solche Wahlempfehlungen ausblieben.

Wie kann sich das Ergebnis einer Stichwahl von dem der Hauptwahl unterscheiden?

Wer bei der Hauptwahl nur Zweiter wurde, kann in der Stichwahl durchaus gewinnen. Dafür gibt es genügend Beispiele aus der Vergangenheit. Ursache: "Wenn die Mehrheit der Wähler in einem Wahlkreis eher einem anderen ideologischen Lager zuzuordnen ist, die Parteienlandschaft aber pluralisiert, fragmentiert und zersplittert ist", erläutert Rensmann. Dem Kandidaten oder der Kandidatin sollte es daher gelingen, "über politisch-ideologische Unterschiede und über die Stammwählerschaft hinweg die eigene Attraktivität zu verbreiten".