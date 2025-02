Quasi erst in letzter Minute hatte sich Christine Sczepurek für eine Kandidatur als ehrenamtliche Bürgermeisterin in Belrieth entschieden – nun ist sie angesichts des Wahlergebnisses motiviert, die neue Aufgabe anzugehen. „Ich bin froh, dass mir die Belriether das Vertrauen ausgesprochen haben und mit zutrauen, das Amt auszufüllen – ich bin zugezogen, eine Frau und katholisch“, fasst Sczepurek mit einem Augenzwinkern zusammen. „Das zeigt, dass die Einwohner offen und aufgeschlossen sind und wollen, dass es im Ort weiter vorangeht.“ 77,4 Prozent der Stimmen entfielen auf Sczepurek, die Wahlbeteiligung lag bei 84,3 Prozent. Bis zur Amtsübernahme im Juni bleibt noch etwas Zeit – die will das neue Ortsoberhaupt nutzen, um sich einzuarbeiten. „Ich habe Glück, dass der jetzige Bürgermeister, Dieter Antler, mein Nachbar ist. Insofern sehen wir uns öfter, wir werden uns austauschen und ich will gern von seinen langjährigen Erfahrungen lernen.“ Christine Sczepurek will auf jeden Fall begonnene Projekte in der Werratalgemeinde weiterführen und abschließen sowie bereits geplante Maßnahmen auf den Weg bringen.