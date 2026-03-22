In Nürnberg waren es um 12.00 Uhr 19,5 Prozent inklusive eines Anteiles der Briefwähler. Das war zwar mehr als 2020 zum gleichen Zeitpunkt, allerdings waren es 1,2 Prozentpunkte weniger als im ersten Wahlgang vor zwei Wochen. In Augsburg waren es bis 12.00 Uhr 8,1 Prozent nach 14,7 Prozent zum gleichen Zeitpunkt vor zwei Wochen.