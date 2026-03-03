Er wolle jedoch nicht "in die große Politik einsteigen", sagte Herrmann der dpa, sondern "den regionalen Austausch noch mehr intensivieren". Dafür sei die "konservative Mitte" der richtige Ort.

Herrmann ist in Kulmbach geboren und wuchs im nahegelegenen Wirsberg auf. Dort betreibt er außerdem ein Hotel mit Restaurant. Ebenso gründete er mehrere Restaurants in Nürnberg.

Erwin Aljukic - Aus dem "Marienhof" in den Stadtrat?

Auch ein Schauspieler versucht den Sprung in die Kommunalpolitik: Der 48-jährige Erwin Aljukic, der jahrelang in der ARD-Vorabendserie "Marienhof" die Figur des Frederik Neuhaus spielte, will für die Linke in den Münchner Stadtrat einziehen. Er steht auf Listenplatz acht. "Von der kulturellen Bühne direkt in die aktive politische Gestaltung", schreibt das Ensemble-Mitglied der Münchner Kammerspiele auf Instagram.

Mit seinem "bosnisch-muslimischen Hintergrund", wie er ihn selbst nennt, setzt er sich für die Sichtbarkeit von Münchner mit Migrationshintergrund ein - und auch für die von Menschen mit Behinderungen. Derzeit gebe es keinen einzigen Rollstuhlfahrer im Münchner Stadtrat - das wolle er ändern.

Kriegsreporterin will Landrätin werden

Im Landkreis Fürstenfeldbruck tritt die Kriegsreporterin und Autorin Ronja von Wurmb-Seibel für die Grünen an. Sie will dort Landrätin werden und konkurriert mit dem langjährigen Amtsinhaber und Präsidenten des Bayerischen Landkreistags, Thomas Karmasin von der CSU.

Ex-Fußballprofi künftig im Gemeinderat?

Und im Rathaus von Rott am Lech sitzt künftig vielleicht ein ehemaliger Fußball-Nationalspieler: Andreas Görlitz - früherer Profi beim FC Bayern München und dem Lokalrivalen 1860 mit einem kurzen Ausflug in die Nationalelf - kandidiert in seiner Heimatgemeinde für den Gemeinderat - auf Listenplatz vier der "Dorfgemeinschaft Rott".

"Ich bin in Rott aufgewachsen, das ist meine Heimat. Und die will ich auch mitgestalten", sagte er der Zeitungsgruppe Münchner Merkur/tz. "Seit Sommer trainiere ich die Herrenmannschaft beim TSV Rott, vielleicht klappt es ja auch mit dem Gemeinderat."

Extrembergsteiger will Politik machen

Ein weiterer Sportler, den es in die Kommunalpolitik zieht, ist der Jüngere der "Huber-Buam", Extremkletterer Alexander Huber. Der 57-Jährige versucht es nach seinem Scheitern vor sechs Jahren nochmal und will nun den Einzug in den Gemeinderat von Marktschellenberg im Berchtesgadener Land schaffen.