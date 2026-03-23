Kommunalwahlen in Bayern: Die knappsten und die deutlichsten Ergebnisse der Stichwahl

München (dpa/lby) - Die Stichwahl um Landratsämter und Rathäuser in Bayern hat Kantersiege und Herzschlagfinale hervorgebracht. Mal kam die Entscheidung erst auf der zweiten Nachkommastelle, mal bekam der Sieger fast viermal so viele Stimmen wie sein Herausforderer, wie ein Blick in Daten des Landeswahlleiters verrät. Ein Überblick über die Stichwahlen in den 128 Landkreisen, kreisfreien Städten und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern, über deren Spitze am Sonntag entschieden wurde, auf Basis der vorläufigen Ergebnisse.