Kommunalwahlen in Bayern: Die knappsten und die deutlichsten Ergebnisse der Stichwahl

Krachende Niederlagen

Insgesamt gab es vor allem für die Kandidaten einer Partei besonders krachende Niederlagen. Bei zwölf der 128 Stichwahlen in Landkreisen und Kommunen mit über 10.000 Einwohnern erreichte der unterlegene Kandidat weniger als ein Drittel der Stimmen. Neunmal waren es Vertreter der CSU, einmal ein Vertreter der Freien Wähler und zweimal andere Listen. Fairerweise muss man dabei allerdings betrachten, dass keine Partei so oft in den Stichwahlen vertreten war wie die Christsozialen.