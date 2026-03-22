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  4. CSU-Generalsekretär: Wahlergebnisse sehr durchwachsen

Kommunalwahlen in Bayern CSU-Generalsekretär: Wahlergebnisse sehr durchwachsen

Die Grünen feiern in München, die Freien Wähler vielerorts im Land. Bei der CSU dagegen gibt es weniger unerwartete Siege, sondern stattdessen überraschende Niederlagen.

Kommunalwahlen in Bayern: CSU-Generalsekretär: Wahlergebnisse sehr durchwachsen
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Die CSU musste bei den Stichwahlen Federn lassen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat die Ergebnisse der Kommunal-Stichwahlen als "sehr durchwachsen" bezeichnet. "Große Erfolge in Nürnberg, Erlangen oder Landshut, Hof und Aschaffenburg, aber auch schmerzhafte Niederlagen", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur. Die ganz unterschiedlichen Wahlergebnisse zeigten, dass die Kommunalwahlen echte Persönlichkeitswahlen seien. Auf einzelne CSU-Niederlagen für mehrere CSU-Amtsinhaber ging Huber nicht ein, sagte aber: "Häufig haben sich bei der Stichwahl alle anderen gegen die CSU verbündet."

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Die CSU hat am Sonntag unter anderem die OB-Stichwahlen in Augsburg und Regensburg verloren - und auch viele Stichwahlen um Landratsposten. Einige dieser prestigeträchtigen Ämter gingen an die Freien Wähler.