München (dpa/lby) - CSU-Generalsekretär Martin Huber hat die Ergebnisse der Kommunal-Stichwahlen als "sehr durchwachsen" bezeichnet. "Große Erfolge in Nürnberg, Erlangen oder Landshut, Hof und Aschaffenburg, aber auch schmerzhafte Niederlagen", sagte Huber der Deutschen Presse-Agentur. Die ganz unterschiedlichen Wahlergebnisse zeigten, dass die Kommunalwahlen echte Persönlichkeitswahlen seien. Auf einzelne CSU-Niederlagen für mehrere CSU-Amtsinhaber ging Huber nicht ein, sagte aber: "Häufig haben sich bei der Stichwahl alle anderen gegen die CSU verbündet."