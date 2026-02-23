Kommunalwahlen: Falsche Stimmzettel verschickt

Bischberg (dpa/lby) - Kurz vor der Kommunalwahl sind in der Gemeinde Bischberg im Landkreis Bamberg mit den Briefwahlunterlagen falsche Stimmzettel verschickt worden. Statt der Stimmzettel für die Bürgermeisterkandidaten in Bischberg erhielten Wahlberechtigte Stimmzettel mit dem Kandidaten der Marktgemeinde Burgebrach, wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilte. Aufgefallen sei die Panne, nachdem sich ein Bürger gemeldet hatte.