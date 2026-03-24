Ihr Gedanke: "Wie kann es sein, dass immer solche Leute an die Macht kommen? Wieso macht nicht mal irgendjemand anders was? Und irgendwann habe ich gedacht, ich könnte ja mal im Kleinen anfangen." Dass kaum jüngere Frauen in den Gremien saßen, habe sie zusätzlich motiviert. Sie kandidierte 2020 für Stadtrat und Kreistag – und wurde auf Anhieb gewählt. Sie habe eigentlich nicht gleich "Präsidentin oder irgendwie sowas" werden wollen - aber nun ist sie immerhin Landrätin.

Parallelen zu München

Sie sieht bei ihrem Überraschungserfolg Parallelen zum Wahlsieg ihres Parteikollegen Dominik Krause in München, der den SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter aus dem Rennen warf. Reiter wie Eichinger hätten die Arbeit so gemacht, "dass die Menschen damit nicht zufrieden waren." beide seien sich ihrer Sache zu sicher gewesen und hätten kaum Wahlkampf gemacht.

Krause und sie hätten hingegen den Kontakt gesucht. Groß besuchte alle 31 Gemeinden im Landkreis. "Wir haben zugehört, und das ist das, was die Menschen wollen. Sie wollen sich gehört und gesehen fühlen." Diesen Stil wolle sie beibehalten – und sich in sechs Jahren genau daran messen lassen, ob die Menschen dann sagen: "Sie hört zu, sie ist da, sie nimmt uns ernst."

Initiative für mehr Frauen in der Politik

Für viele Frauen sei eine politische Karriere noch immer schwerer umsetzbar als für Männer. Kommunalpolitik sei oft schlecht mit Familie vereinbar – Sitzungen am Abend, hohe zeitliche Belastung. Statt nur Frauen zu mehr Engagement zu ermutigen, fordert Groß strukturelle Veränderungen – und Veränderungen im Denken gerade auch bei Männern. "Wir müssen die Bedingungen so machen, dass es für Frauen machbar ist."

Die Initiative "Bavaria ruft" hatte vor der Wahl für mehr Frauen in der Politik geworben. In zwei Landkreisen, in denen ebenfalls grüne Kandidatinnen gegen CSU-Amtsinhaber antraten, obsiegten zwar die Amtsinhaber. Im Landkreis München gewann Christoph Göbel mit 63,2 Prozent vor der Grünen Marion Seitz. Im Landkreis Fürstenfeldbruck machte Thomas Karmasin, seit 30 Jahren im Amt, mit 56,5 Prozent das Rennen. Seine grüne Herausforderin Ronja von Wurmb-Seibel erzielte aber beachtliche 43,5 Prozent.