Schloss- und Waldbesitzerin, TV-Moderatorin - und jetzt Rathaus: Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel holte bei den Kommunalwahlen in Tüßling mehr als 60 Prozent.

Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel wird Bürgermeisterin in Tüßling. (Archivfoto) Foto: Felix Hörhager/dpa

Tüßling (dpa/lby) - In der oberbayerischen Gemeinde Tüßling nimmt eine Adelige auf dem Rathausstuhl Platz: Bei der Kommunalwahl machte nach dem vorläufigen Endergebnis Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel mit 60,4 Prozent der Stimmen das Rennen um das Bürgermeisteramt. Sie war für die CSU angetreten. Die Hausherrin auf Schloss Tüßling, die in Wien Forstwissenschaften studiert hat, war bereits von 2014 bis 2020 Bürgermeisterin des Marktes im Landkreis Altötting.

"Kaffee-Gräfin" mit vielen Interessen

Sie wurde überregional unter anderem als Moderatorin einer TV-Einrichtungsserie, Talkshow-Gast und Werbeträgerin für Kaffee bekannt, in den Medien wurde sie auch Kaffee-Gräfin genannt. 

Im Laufe der Jahre hätten sich viele neue Tätigkeitsbereiche außerhalb der Land- und Forstwirtschaft ergeben, schreibt sie selbst auf ihrer Homepage. Sie habe sich neben der Arbeit als TV-Moderatorin auch als Restauratorin, Buchautorin und Model betätigt - und eben schon einmal auch als Bürgermeisterin von Tüßling.