AfD geht mit hohen Erwartungen in Kommunalwahl

Ob die AfD in Bayern - wie auch schon in anderen Bundesländern - bei der Kommunalwahl einen Chefposten in einem Rathaus oder einem Landratsamt erobern kann, ist offen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Partei bei der Wahl am 8. März die Gesamtzahl ihrer gewonnenen Mandate um ein Vielfaches steigern kann. 2020 holte die Partei in Bayern noch 4,7 Prozent, 4,4 Prozentpunkte mehr als 2014. In landesweiten Umfragen liegt die AfD dieser Tage recht stabil bei Werten um die 19 Prozent - vor sechs Jahren lag sie vor der Kommunalwahl noch bei nur rund 10 Prozent.