Nürnberg (dpa/lby) - Bei der Kommunalwahl wird kein AfD-Kandidat nach Einschätzung von CSU-Chef Markus Söder ein Bürgermeisteramt gewinnen. "Die AfD wird kein Rathaus in Bayern übernehmen, davon gehe ich fest aus", sagte der bayerische Ministerpräsident den "Nürnberger Nachrichten". Der AfD fehle die moralische und fachliche Kompetenz. "Diese Partei duldet Leute in ihren Reihen, die vor Gericht stehen und üble Dinge aus dunkelsten Zeiten sagen – und auch inhaltlich fehlt der AfD jedes Konzept. Wir werden uns damit klar auseinandersetzen."