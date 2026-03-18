Kommunalwahl: Sitz im Gemeinderat wird ausgelost

Dittenheim (dpa/lby) - Weil zwei Kandidaten bei der Gemeinderatswahl genau gleich viele Stimmen erhalten haben, muss im mittelfränkischen Dittenheim das Los entscheiden. Beide Kandidaten bekamen 442 Stimmen, wie die zuständige Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal in Meinheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) mitteilte. Deshalb werde der Wahlausschuss der Gemeinde wie von der Wahlordnung bei Stimmengleichheit vorgesehen die Reihenfolge nun auslosen.