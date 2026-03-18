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Kommunalwahl Sitz im Gemeinderat wird ausgelost

Kurioser Zufall: Zwei Kandidaten bekommen bei der Kommunalwahl in Mittelfranken gleich viele Stimmen. Wer zieht jetzt in den Gemeinderat?

Kommunalwahl: Sitz im Gemeinderat wird ausgelost
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Die Wahlordnung sieht laut der Verwaltungsgemeinschaft vor, dass bei Stimmengleichheit das Los entscheidet. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Dittenheim (dpa/lby) - Weil zwei Kandidaten bei der Gemeinderatswahl genau gleich viele Stimmen erhalten haben, muss im mittelfränkischen Dittenheim das Los entscheiden. Beide Kandidaten bekamen 442 Stimmen, wie die zuständige Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal in Meinheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) mitteilte. Deshalb werde der Wahlausschuss der Gemeinde wie von der Wahlordnung bei Stimmengleichheit vorgesehen die Reihenfolge nun auslosen. 

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Die "Nürnberger Nachrichten" hatten zuvor berichtet, dass die beiden Kandidaten von der Freien Wählergemeinschaft gleich viele Stimmen erhalten hatten und damit beide auf Platz sechs gelandet waren, der zum Einzug in den Gemeinderat berechtigt.