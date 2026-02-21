Kommunalwahl Politik-Expertin gibt Prognose zum AfD-Ergebnis ab

"Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass es die AfD in Stichwahlen schaffen kann. Aber man muss sich immer wieder vor Augen führen: Die AfD hat zwar jetzt in Bayern bei Umfragen 20 Prozent Zustimmung, aber es gibt eben auch 80 Prozent, die nicht zustimmen", sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing. "Und einem großen Teil dieser 80 Prozent, die nicht hinter der AfD stehen, wird jede Partei außer einer extremistischen recht sein. Das wird nach meiner Einschätzung dazu führen, dass die AfD in Stichwahlen nicht erfolgreich sein wird."