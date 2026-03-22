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Kommunalwahl Passau bleibt auch nach 18 Jahren weiter in SPD-Hand

Nach dem Rückzug von Jürgen Dupper bleibt Passau in SPD-Hand. Wer der neue Rathauschef ist - und wie sich die Stimmen verteilten.

Kommunalwahl: Passau bleibt auch nach 18 Jahren weiter in SPD-Hand
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In Passau gab es bei der Kommunalwahl eine Stichwahl zwischen den Kandidaten von SPD und CSU. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

Passau (dpa/lby) - Seit 18 Jahren ist die Stadt Passau SPD-geführt - und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. SPD-Kandidat Andreas Rother kam in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters auf 65,6 Prozent. Armin Dickl erreichte für die CSU 34,4 Prozent, wie aus dem vorläufigen Ergebnis der Stichwahl hervorgeht. Etwa 41.000 Bürgerinnen und Bürger waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt bei 43,6 Prozent.

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Der 51-jährige Augenoptikermeister Rother sitzt seit 2008 im Passauer Stadtrat, 2020 war er zum zweiten Bürgermeister gewählt worden. Ebenfalls 2008 wurde Konkurrent Dickl in den Stadtrat gewählt. Der 43 Jahre alte Unternehmensberater ist seit 2020 dritter Bürgermeister.

Amtsinhaber Jürgen Dupper (SPD), der seit 2008 Oberbürgermeister der Drei-Flüsse-Stadt ist, war nicht zur Wiederwahl angetreten.