Kommunalwahl: Passau bleibt auch nach 18 Jahren weiter in SPD-Hand

Passau (dpa/lby) - Seit 18 Jahren ist die Stadt Passau SPD-geführt - und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. SPD-Kandidat Andreas Rother kam in der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters auf 65,6 Prozent. Armin Dickl erreichte für die CSU 34,4 Prozent, wie aus dem vorläufigen Ergebnis der Stichwahl hervorgeht. Etwa 41.000 Bürgerinnen und Bürger waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt bei 43,6 Prozent.