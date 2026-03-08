Nürnberg - Im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg zeichnet sich eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Marcus König (CSU) und dem SPD-Herausforderer Nasser Ahmed ab. Nach der Auszählung der Hälfte der 726 Gebiete kam König auf fast 47 Prozent der Stimmen, Ahmed auf etwa 26 Prozent. Auch eine absolute Mehrheit für König und damit ein Sieg bereits im ersten Wahlgang ist noch im Bereich des Möglichen. Die Grünen-Bewerberin Britta Walthelm und der AfD-Kandidat Roland-Alexander Hübscher liegen bei rund zehn Prozent und damit deutlich zurück.