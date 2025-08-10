Kommunalwahl NRW SPD im Abstiegskampf

Braucht die SPD also mehr Politiker wie Bas? Dirk Wiese, Manager der Bundestagsfraktion, sieht solche Leute schon. "Die SPD ist in NRW stark präsent und in der Fläche tief verwurzelt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Frank Dudda in Herne, Sören Link in Duisburg, Andrea Henze in Gelsenkirchen, Ralf Paul Bittner in Arnsberg oder Nicole Reschke in Freudenberg sind nur einige Beispiele für bodenständige und pragmatische Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen um die Rathäuser."

Wiese hat seinen Wahlkreis im Hochsauerland - es ist auch der von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Dass die Performance der Merz-Koalition in Berlin großen Einfluss auf die Kommunalwahlen hat, glaubt er nicht. "Als bekanntermaßen größtes und wirtschaftlich starkes Bundesland ist NRW selbstbewusst und eigenständig", meint er. Entscheidend seien Verständnis für die Alltagsprobleme der Menschen, Bodenhaftung und Glaubwürdigkeit "und da sind wir bei der SPD vor Ort stark". Die AfD dagegen interessiere sich nicht im Geringsten für die Herausforderungen der Arbeitnehmer. "Sie ist wie der Wolf im Schafspelz und hat nur das Großkapital im Blick."