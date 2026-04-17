Kommunalwahl: Nach Wahlfälschung im Dorf Neuwahl am 5. Juli

Wülfershausen an der Saale (dpa/lby) - Gut vier Monate nach der Kommunalwahl in Bayern wird nach der Wahlfälschung in Wülfershausen an der Saale erneut gewählt. Die Neuwahl des Ersten Bürgermeisters finde am 5. Juli statt, teilte der Wahlleiter in einer öffentlichen Bekanntmachung auf einer Webseite des Dorfes mit. Zuvor hatte die "Main-Post" über den Termin berichtet. Parteien und Wählergruppen sind aufgerufen, ihre Wahlvorschläge einzureichen. Nötig ist dies, weil der bisherige Erste Bürgermeister gestanden hat, Wahlunterlagen manipuliert zu haben.